На линии фронта в Донбассе резко обострилась обстановка – ВСУ продвинулись вперед под прикрытием артогня

28.01.2020, Донецк, Сергей Вредникв

Пока все обсасывают очередные безумные заявления Зеленского про Великую отечественную войну – в Донбассе на отдельных участках линии боевого соприкосновения серьезно обострилась ситуация.

Об этом сообщает телеграм-канал военкоров Максима Фадеева и Сергея Белоуса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалацию конфликта начавшуюся ещё 10 января большинство СМИ проигнорировало – разве что украинское ТВ рапортует об очередных «перемогах» на фронте и «бесчеловечных российско-террористических оккупантах» якобы «нарушающих перемирие».

Например, рядом с тем же Золотым (тем самым, где еще недавно проводили «разведение сил») на участках около Голубовского и Березовского, подразделения ВСУ серьезно продвинулись вперед и, заняв участок серой зоны, подошли вплотную к позициям НМ ЛНР: там где три недели назад между позициями сторон было 1,5 километра – теперь противников разделяет всего 250-300 метров.

ВСУ не только разматывают позиции ЛНР сотнями мин в день – но и смогли при поддержке артиллерии закрепиться на новых позициях в серой зоне, и начали развёртывать свои опорные пункты. Параллельно с этим разведгруппы ВСУ регулярно пытаются нащупать слабые места в обороне республики, от бойцов которой начальство требует «не поддаваться на провокации».

То есть, тактика «ползучего наступления» не изменилась, несмотря на все договоренности в Париже и миролюбивые декларации президента Украины», – отмечают военные хроникеры.

«Только сегодня ВСУ выпустили по этому небольшому отрезку фронта около 200 мин, а также произвели 70 выстрелов из БМП-2. Такое вот «перемирие» и «разведение» – точнее, развод.

Жители прифронтового Кировска и близлежащих поселков слышат множественные разрывы снарядов почти каждый день, но в официальных отчетах властей лишь с недоумением обнаруживают формулировки типа «со стороны вооруженных формирований Украины, обстрелов не зафиксировано», – заключают военкоры.