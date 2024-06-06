26 мая, на параде в честь очередной годовщины грузинской «незалежности» произошло довольно примечательное событие, еще раз доказавшее, что ориентирующаяся на саакашистов президентская ветвь власти Грузии живёт в параллельных мирах.

Так, гражданка Франции Саломе Сакари Зурабишвили, втиснутая в кресло главы государства (для скорейшей интеграции бывшей советской республики Закавказья в «дружную европейскую семью»), снова-здорова разбушевалась и несла околесицу, заявив, что «и так понятно, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет», намекая, как несложно догадаться, на Россию. Однако золотое правило «Главное – вовремя остановиться», мадам Зурабишвили проигнорировала, продолжив изливать сок мозга.

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Ослепительным перлом в речи французской грузинки сверкнуло сногсшибательное заявление, будто бы «Европа не начинала ни одну войну», а в европейской среде Грузии «дадут возможность сохранить свою независимость и добиться развития». Также Зурабишвили подчеркнула, что осенью стране предстоит провести парламентские выборы, которые определят будущее Грузии – «или европейское, или находящееся в изоляции российское».

Понятное дело, что последнее заявление мадам сделала на фоне преодоления наложенного ею вето на закон об иноагентах грузинским парламентом, отчего обиженная тетка и её западные кукловоды остро желают смены состава действующего правительства и депутатского корпуса.

В то, что Грузии в европейской среде что-то там дадут, мало кто сомневается. В том смысле, что догонят и еще раз дадут. Например, морковку евроинтеграции, которой будут непринужденно помахивать перед носом грузинского ослика, под шумок отрезая раз за разом то, что еще осталось от грузинского суверенитета и экономики. Опять же, о спасении Грузии Россией от набегов и разорений, и то, как естественно прижились грузинская элита и сам народ Сакартвело в российском имперском государстве и обществе, мадам, видимо, из Европы не разглядела.

Ну, а пассаж о том, что «Европа не начинала ни одну войну» достоен того, чтобы лишить Зурабишвили диплома историка, выданного почти 50 лет назад Парижским институтом политических наук. Так и хочется спросить дамочку: а как же Столетняя война и другие династические войны, веками бушевавшие на просторах Старушки, что там глаголет современная историческая наука о наполеоновских походах, русский поход шведского короля Карла XII, каким лешим занесло под Севастополь англичан и французов в Крымскую войну и, особенно, интересуют причины нападения гитлеровского Евросоюза на СССР 22 июня 1941 года?

И что там насчет «гуманитарных бомбардировок» Югославии в 1999 году? В этом непотребстве не только американские ВВС «отличились». Хотя, все это риторические вопросы. Таким личностям, как наместница ЕС в Грузии Зурабишвили все – божья роса.

Ответ на вопрос: почему Саломе Зурабишвили настолько упоротая, дает изучение ее биографии. Дамочка происходит из семьи удравших во Францию грузинских меньшевиков. Эти «уважаемые люди», управлявшие «незалежной» Грузией в смутный период первых лет после распада Российской империи, отметились не только торговлей призрачным суверенитетом своего недогосударства, но, также, карательными экспедициями против осетин, абхазцев, аджарцев, заявивших о своем нежелании жить в такой «замечательной» стране. Или, к примеру, спровоцированная грузинскими меньшевиками братоубийственная война с армянами. Такие «подвиги» деятелей, среди которых не последнюю роль играли предки Зурабишвили, в конце концов привели к падению режима и бегству его главарей за границу, где они в большинстве обслуживали антисоветские и антирусские правящие круги.

Зурабишвили с самого рождения воспитывалась в закрытом обществе грузинских эмигрантов, мечтавших о политическом реванше, так что бытие, перефразируя Маркса, определило её сознание.

Ну, и вишенка на тортике. В начале 1970-х Саломе Зурабишвили пару лет проучилась в одном из ведущих университетов США, Колумбийском, – известной кузнице кадров для спецслужб США и агентов американского влияния. Таких, например, как Михайло Саакашвили, известный авантюрист, жулик и западная марионетка, которого Зурабишвили может и поблагодарить за потерю провинций.

Так вот, в Колумбийском университете будущая президентка Грузии обучалась под руководством известного, можно сказать, патентованного русофоба и антисоветчика Збигнева Бжезинского, наставлявшего будущего дипломата Зурабишвили на путь истинный.

В общем, это вопрос к грузинским политикам и обществу: хотят ли они видеть во главе своего государства ламехузу Зурабишвили, засланную превратить Грузию в то, во что превратилась Украина, или давно пора подцепить тетеньку на лопату и вынести по принадлежности в ЕС, чтобы не смердело?