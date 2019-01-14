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14.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Украина
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На Луганщине БМП с пьяными ВСУшниками протаранила жилой дом

Водитель БМП ВСУ в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, разрушил дом в районе Старобельска на Луганщине.

Об этом сегодня на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что в оборонное ведомство Республики продолжают поступать сведения о низком морально-психологическом уровне в рядах ВСУ.

«По информации от наших источников в ВСУ, в районе населенного пункта Старобельск трое военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справились с управлением БМП-1 и врезались в частный жилой дом, разрушив при этом две стены», – рассказал Андрей Марочко.

Подполковник также добавил, что только по счастливой случайности никто не пострадал, так как в этот момент в доме никого не было.

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