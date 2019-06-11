11.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Луганщине четверо украинских военных рэкетировали владельца продуктового ларька

Украинские военные на подконтрольной территории Луганщины избили мирного жителя, отказавшегося платить им дань.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В населенном пункте Крымское четверо военнослужащих вновь прибывшей в зону «ООС» 14-й отдельной механизированной бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина, который отказался платить так называемый «налог за защиту», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что в данном соединении работает комиссия вышестоящего штаба по выяснению обстоятельств произошедшего.

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