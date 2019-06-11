На Луганщине четверо украинских военных рэкетировали владельца продуктового ларька

11.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные на подконтрольной территории Луганщины избили мирного жителя, отказавшегося платить им дань.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В населенном пункте Крымское четверо военнослужащих вновь прибывшей в зону «ООС» 14-й отдельной механизированной бригады нанесли тяжкие телесные повреждения владельцу продуктового магазина, который отказался платить так называемый «налог за защиту», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что в данном соединении работает комиссия вышестоящего штаба по выяснению обстоятельств произошедшего.