09.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Луганщине дети нашли тайник с боеприпасами

В одном из заброшенных домов подконтрольного ВСУ посёлка Троицкое местными детьми был обнаружен тайник с большим количеством взрывчатки, патронов и гранат.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«В результате обследования дома и прилегающий территории сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, было обнаружено и изъято: 20 килограмм пластида, 30 магазинов с патронами калибра 5,45, 400 патронов 7,62, 60 гранат ВОГ-25. Также на территории домовладения обнаружено и обезврежено три установленных на растяжках гранаты Ф-1», – сообщил Иван Филипоненко.

Он добавил, что боеприпасы и взрывчатка принадлежат третей механизированной роте 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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