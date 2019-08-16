На Луганщине голодные ВСУшники ограбили и сожгли пасеку

16.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Военные 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием полковника Котенко в связи с отсутствием продовольственного обеспечения занимаются открытым мародерством как отношении гражданского населения «ООС», так и внутри подразделения.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Яков Осадчий напомнил, что 13 августа семеро военнослужащих разведроты данной бригады уже были доставлены в госпиталь с диагнозом острое отравление в результате употребления в пищу собранных грибов и ягод.

«Только за прошедшую неделю брошенные на произвол судьбы военные разграбили восемь домовладений в городе Счастье, сожгли пасеку в населенном пункте Петропавловка и похитили 50 литров меда.

Чтобы как-то прокормить своих подчиненных, командиры подразделений бригады активно продают горюче-смазочные материалы местному населению. За две недели пребывания соединения в зоне так называемой «ООС» должностными лицами 46-й бригады продано более двух тонн бензина и дизельного топлива гражданским лицам. Данное топливо было незаконно списано», – отметил он.

Отмечается, что в связи с произошедшим в бригаде ожидают прибытия инспекционной комиссии из Штаба ОТГ «Север».