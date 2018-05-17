17.05.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Донбасс, Спецслужбы, Украина

На Луганщине иностранные гуманитарные организации собирают для СБУ данные о жителях


Гуманитарные организации работают с украинскими спецслужбами для сбора информации об обстановке в Луганской Народной Республике.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинскими спецслужбами продолжается сбор разведданных и выявление негативно настроенных к киевскому режиму жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения», – отметил он.

Сотрудники СБУ для сбора информации привлекают иностранные гуманитарные организации. Подполковник привел пример.

«Так, в районе населенного пункта Мироновский отмечена работа представителей международной организации «Датский совет по делам беженцев», задача которых – сбор информации о ситуации в Республике, а также о расположении и составе сил и средств подразделений Народной милиции ЛНР», – рассказал Марочко.

В ведомстве не исключают, что полученная от гуманитарных организаций информация будет использована в войне против Республики или совершения терактов и диверсионных актов.

«Полученная информация, возможно, будет использована подразделениями вооруженных сил Украины для совершения провокаций на территории Республики, а также на подконтрольных Киеву территориях», – подчеркнул военный.

 

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