|1 097 просмотров
На Луганщине иностранные гуманитарные организации собирают для СБУ данные о жителях
Гуманитарные организации работают с украинскими спецслужбами для сбора информации об обстановке в Луганской Народной Республике.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Украинскими спецслужбами продолжается сбор разведданных и выявление негативно настроенных к киевскому режиму жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения», – отметил он.
Сотрудники СБУ для сбора информации привлекают иностранные гуманитарные организации. Подполковник привел пример.
«Так, в районе населенного пункта Мироновский отмечена работа представителей международной организации «Датский совет по делам беженцев», задача которых – сбор информации о ситуации в Республике, а также о расположении и составе сил и средств подразделений Народной милиции ЛНР», – рассказал Марочко.
В ведомстве не исключают, что полученная от гуманитарных организаций информация будет использована в войне против Республики или совершения терактов и диверсионных актов.
«Полученная информация, возможно, будет использована подразделениями вооруженных сил Украины для совершения провокаций на территории Республики, а также на подконтрольных Киеву территориях», – подчеркнул военный.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.