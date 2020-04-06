На Луганщине местный пенсионер открыл огонь по мародёрам ВСУ

06.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Конфликтом с перестрелкой закончилась на Луганщине попытка ВСУшников экспроприировать автомобиль «Газель» у местного жителя.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением командованием 30 омбр ограничений на использование служебного автомобильного транспорта, военнослужащие соединения для организации перевозок продовольствия и имущества вынуждены обращаться за помощью к гражданскому населению.

Зачастую местное население, негативно настроенное к оккупантам, отвечает отказом на требования боевиков ВСУ предоставить транспорт, в связи с чем имеют место конфликтные ситуации», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Так, по его словам, 4 апреля группа ВСУшников 30 омбр пыталась силой экспроприировать малотоннажный грузовой автомобиль типа «Газель» у местного жителя населённого пункта Попасная.

«Хозяин автомобиля пенсионер Андрей Ч. не растерялся и дал отпор мародёрам, открыв огонь из охотничьего ружья, в результате чего военнослужащий 30 омбр сержант Таций В.Н. получил огнестрельное ранение в ногу. По факту происшествия представителями ВСП (Военная служба правопорядка при ВСУ – ред.) проводится разбирательство», – рассказал Яков Осадчий.