На Луганщине обстреляли патруль ОБСЕ

10.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащие ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По приказу командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко 7 июня был обстрелян патруль миссии ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Золотое», – рассказал он.

Филипоненко также утверждает, что факт совершенной вооруженной провокации подтверждается оперативным отчетом СММ ОБСЕ.