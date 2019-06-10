10.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
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На Луганщине обстреляли патруль ОБСЕ

Военнослужащие ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По приказу командира 54-й бригады полковника Алексея Майстренко 7 июня был обстрелян патруль миссии ОБСЕ, проводивший мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Золотое», – рассказал он.
Филипоненко также утверждает, что факт совершенной вооруженной провокации подтверждается оперативным отчетом СММ ОБСЕ.

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