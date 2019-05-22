22.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Транспорт, Украина
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На Луганщине перевернулся «Урал» с военными, есть погибший и раненые

В результате дорожно-транспортного происшествия на подконтрольной ВСУ территории Луганщины, погиб один и пострадало ещё трое военнослужащих украинской армии.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ в районе населенного пункта Крымское водитель автомобиля «Урал» при перевозке личного состава не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», – рассказал он.

Филипоненко также добавил, что данные небоевые потери командир 10-й бригады ВСУ полковник Василий Зубанич скрывает от вышестоящего начальства.

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