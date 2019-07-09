На Луганщине подорвался на мине грузовик «Азова»

09.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, выполняющей задачи в зоне проведения «ООС», передали подразделению МВД «Азов» устаревшую карту минных полей, в результате чего на мине подорвался грузовой автомобиль «Азова».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«8 июля военнослужащие из состава ротно-тактической группы восьмого полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, передвигаясь на автомобиле «КамАЗ», в районе населенного пункта Новолуганское подорвались на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва минно-взрывные ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих «Азова», – сообщил он.

По его информации, в ходе работы комиссии из штаба Национальной гвардии, прибывшей для разбирательства, установлено, что перед выездом командир подразделения получил в штабе 30-й бригады устаревшую карту минных полей, на которой вновь установленные мины отмечены не были.

«В процессе разбирательства по данному факту комиссия склоняется к версии умышленного укрывательства правильных сведений от командования Нацгвардии», – добавил Иван Филипоненко.