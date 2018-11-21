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21.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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На Луганщине польский наёмник ВСУ подорвался на мине

Польский наёмник ВСУ поступил в районную больницу Станично-Луганского с минно-взрывной травмой.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марочко отметил, что украинское командование продолжает использовать иностранных наемников в зоне проведения «ООС».

«От главврача больницы Станично-Луганского района стало известно, что 19 ноября в отделение травматологии с минно-взрывной травмой поступил военнослужащий в форме натовского образца, являющийся гражданином Польши», – сообщил Андрей Марочко.

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