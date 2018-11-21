21.11.2018, Луганск, Александр Гусар
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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На Луганщине польский наёмник ВСУ подорвался на мине
Польский наёмник ВСУ поступил в районную больницу Станично-Луганского с минно-взрывной травмой.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Марочко отметил, что украинское командование продолжает использовать иностранных наемников в зоне проведения «ООС».
«От главврача больницы Станично-Луганского района стало известно, что 19 ноября в отделение травматологии с минно-взрывной травмой поступил военнослужащий в форме натовского образца, являющийся гражданином Польши», – сообщил Андрей Марочко.
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13:47 21 ноябряЕвроатлантистам отвели считанные дни до конца
13:41 21 ноябряДодон фактически объявил Молдавию частью Русского мира
13:31 21 ноябряСкандал в ОДКБ: Ереванского выскочку ставят на место
12:53 21 ноябряВозомнивший себя Хрущевым поляк показал «кузькину мать», ожидающую Украину
12:29 21 ноябряЖертвы или предатели: Имеют ли крымчане право на безвиз?
11:57 21 ноябряЭксперты поспорили о готовности Украины сдаться российской армии
11:36 21 ноябряПорошенко впечатлен фантастической работой украинского шпиона, разоблаченного в РФ
11:29 21 ноябряЦентробанк России рассказал, что будет, если нефть рухнет до 35 долларов
10:40 21 ноябряВ Интерполе завершилась скандальная эпопея с выбором президента
10:29 21 ноябряКрымский мост выстебал киевскую пропаганду
9:00 21 ноябряУкраина прогнозирует разрушение Крымского моста
8:38 21 ноябряИспания опровергла, что запретила заход в свои порты российских военных кораблей
0:53 21 ноябряОсвобождение Ходорковского было страшной ошибкой, заявили в Москве
0:07 21 ноябряЗюгановцы подняли гвалт в Госдуме – дела хуже, чем в Европе!
23:39 20 ноябряВ «Шереметьево» самолет задавил гражданина Армении, устроившего дебош
22:44 20 ноябряГосдума повысила пенсии – один раз поужинать менеджеру «Газпрома»
21:54 20 ноябряПо Крымскому мосту запустили туры «как Путин» – на Камазе
21:48 20 ноябряСША ввели новые санкции против России
20:57 20 ноябряУ Яценюка истерично требуют от СБУ “защитить” епископов, которые хотят уйти под Варфоломея
20:49 20 ноябряЭрдоган и Меркель облапошили Порошенко
20:35 20 ноябряУ Климкина оправдывают украинского дипломата, оказавшегося младшим братом российского генерала
20:17 20 ноябряДепутаты Севастополя привели в ярость вице-губернатора
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