На Луганщине польский наёмник ВСУ подорвался на мине

21.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Польский наёмник ВСУ поступил в районную больницу Станично-Луганского с минно-взрывной травмой.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Марочко отметил, что украинское командование продолжает использовать иностранных наемников в зоне проведения «ООС».

«От главврача больницы Станично-Луганского района стало известно, что 19 ноября в отделение травматологии с минно-взрывной травмой поступил военнослужащий в форме натовского образца, являющийся гражданином Польши», – сообщил Андрей Марочко.