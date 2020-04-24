На Луганщине последние небоевые потери ВСУ исчисляются десятками

24.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинская сторона за неделю понесла крупные небоевые потери: ВСУшники в нетрезвом виде устраивали драки и перестрелки, гибли в бронетехнике и попадали в зоны обсервации с подозрением на коронавирус.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединения ВСУ продолжают нести небоевые потери. Всего за прошедшую неделю небоевые потери ОТГ «Север» составили двое погибших и 23 раненых: двое военнослужащих 59-й бригады получили травмы различной степени тяжести в результате опрокидывания танка Т-64 при его погрузке на платформу автомобильного трала.

В результате массовой драки трое военнослужащих 30 бригады получили огнестрельные ранения, ещё пятнадцать – травмы различной степени тяжести. Трое боевиков 93 бригады получили ранения в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения», – заявил Осадчий.

Он добавил, что помимо небоевых потерь, украинские соединения редеют в результате разгула эпидемии коронавируса.

«Так, по данным наших источников, в течение текущей недели в медицинские учреждения временно подконтрольной ВСУ части Луганской области поступило шестьдесят три военнослужащих из состава ОТГ «Север» с подозрением на коронавирус», – сообщил представитель оборонного ведомства.