01.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина
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На Луганщине сбили беспилотник ВСУ

В ЛНР был сбит украинский беспилотник, который помимо разведывательной функции, также нёс устройство для разбрасывания дистовок.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, ВСУ продолжают применять БПЛА вблизи линии соприкосновения.

«Вчера защитниками республики был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нём обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть Донбасс», – рассказал Иван Филипоненко.

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