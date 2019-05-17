На Луганщине трое украинских военных умерли от яйца

17.05.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате массового отравления военнослужащих в зоне «ООС» некачественными яйцами более пятидесяти человек были госпитализированы, трое из них скончались.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, в мае текущего года более 50 отравившихся военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой и 25-й десантной бригад были доставлены в лечебные учреждения населенных пунктов Крымское и Станица Луганская, троих спасти не удалось.

«По информации одного из врачей, основным диагнозом заболевших военнослужащих 10-й и 25-й бригад явился сальмонеллез, вызванный употреблением в пищу некачественных или просроченных яиц», – отметил Яков Осадчий.

Также он напомнил, что 10-я и 25-я бригады ВСУ одни из первых в экспериментальном порядке были переведены на систему питания по стандартам НАТО.

«Однако вместо наведения порядка в продовольственной сфере и повышения качества продуктовых пайков этот эксперимент создал почву для роста коррупции среди офицеров командования «ООС», отвечающих за продовольственное обеспечение воинских частей и соединений ВСУ», – рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции.

По его информации, военной службой правопорядка и государственным бюро расследований Украины начаты проверки в отношении ряда офицеров командования «ООС» по факту злоупотребления служебными полномочиями при заключении контрактов на обеспечение соединений ВСУ.

«Отдельно необходимо отметить, что продукты, которые поставлялись по данным контрактам, имели низкое качество, и в ряде случаев имели истекший срок годности, что, по согласованию с должностными лицами на местах, скрывалось, маркировки на продукции уничтожались, либо изменялись», – добавил Яков Осадчий.