27.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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На Луганщине убиты два СБУшника, еще один ранен
Украинские спецслужбы понесли очередные потери в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Служба Безопасности Украины с прискорбием сообщает о трагическом событии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченная в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А», еще один тяжело ранен.
СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева», – говорится в сообщении.
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14:23 27 маяНемецкий политолог: Остановить ввод миротворцев на Донбасс уже невозможно
13:37 27 маяПоляк: союз России с Германией – конец для нас с Украиной
17:10 26 маяТеракт в Третьяковской галерее: посетитель порезал ножом знаменитую картину Ильи Репина
17:00 26 маяНа Украину не пустили двух российских журналистов
12:32 26 маяУгроза Порошенко о выходе из СНГ оказалась блефом
12:10 26 маяУкраина – единственная страна бывшего СССР, сделавшая анекдот былью
11:39 26 маяПри Трампе американская поддержка антироссийской Украины усилилась
10:06 26 маяМы отстали от России на 30 лет, и уже не догоним – украинский депутат
18:35 25 маяЮВО и ЧФ готовы дать отпор Украине на Донбассе
18:29 25 маяРоссия должна лишить Украину ее главной иллюзии – режиссер
18:16 25 маяЗатулин призвал отвечать Украине асимметрично
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