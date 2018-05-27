27.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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На Луганщине убиты два СБУшника, еще один ранен

Украинские спецслужбы понесли очередные потери в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Служба Безопасности Украины с прискорбием сообщает о трагическом событии на Луганщине. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченная в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО «А», еще один тяжело ранен.

СБУ выражает соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева», – говорится в сообщении.