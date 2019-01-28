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28.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Права человека, Украина
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На Луганщине украинские власти запрещают жителям разговаривать на русском языке

Радикально настроенные украинские националисты угрожают жителям подконтрольной Киеву части Луганщины расправой за использование русского языка.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что киевская власть проводит насильственную украинизацию русскоязычного населения на подконтрольной территории Донбасса.

«По сообщениям местных жителей, в Меловском районе активизировалась деятельность радикально настроенных лиц, которые угрожают физической расправой работникам сферы обслуживания, говорящим на русском языке. А оккупационные власти отдают указания сотрудникам госучреждений игнорировать посетителей, обращающихся к ним на русском языке», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что несогласным с украинизацией гражданам приходят сообщения с угрозами от активистов националистического движения «Укроп» и боевиков батальона «Айдар».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине началась подготовка к запрету общения на русском языке.

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