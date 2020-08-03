03.08.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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На Луганщине украинского карателя прибило упавшим с поезда танком


Попойки в честь Дня ВДВ на передовой в Донбассе для ВСУ закончились многочисленными огнестрельными ранениями, оторванной конечностью и выбитым глазом.

Об этом сообщают оборонные ведомства ЛДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не успев прибыть в зону карательной операции, украинские боевики 14-й омбр уже понесли небоевые потери. Во время разгрузки военной техники с железнодорожной платформы в населённом пункте Рубежное из-за неумелых действий механика-водителя произошло опрокидывание танка. В результате несчастного случая бронемашина насмерть придавила военнослужащего, осуществлявшего регулировку выгрузки военной техники», – говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Кроме того, в другом подразделении ВСУ празднование Дня ВДВ закончилось пьяной перестрелкой.

«На позициях 25-й овдбр ВСУ в районе н.п. Счастье военнослужащие соединения во время празднования Дня ВДВ употребляли спиртные напитки, в ходе распития между собутыльниками разгорелся конфликт.

В результате конфликта, переросшего в перестрелку, трое военнослужащих, с ранениями различной степени тяжести были доставлены в городскую больницу», – добавили в ведомстве.


Не прошёл без потерь для ВСУ День ВДВ и на подконтрольной Киеву территории ДНР.

«Очередная небоевая потеря вооружённых формирований Украины произошла в 3 батальоне 79 десантно-штурмовой бригады. Вчера в районе населённого пункта Красногоровка в ходе празднования Дня ВДВ с распитием алкогольной продукции по личной неосторожности при обращении с запалом ручной гранаты от взрыва потерял кисть правой руки солдат Мартынюк О.И., а его сослуживцу солдату Цапкину В.Н. осколком выбило глаз», – сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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