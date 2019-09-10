10.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Луганщине ВСУшники отпраздновали свою ротацию обстрелом поселка

Военнослужащие одной из бригад ВСУ в Донбассе обстреляли посёлок Луганской Народной Республики, празднуя своё убытие из зоны «ООС».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, за прошедшие сутки украинская армия трижды нарушила режим прекращения огня. Обстрелу с позиций 72-й бригады ВСУ подвергся район посёлка городского типа Калиново, а с позиций 30-й бригады ВСУ велся огонь по району села Логвиново.

«По данным наблюдателей Народной милиции ЛНР, обстрел связан с празднованием военными первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ предстоящего убытия из зоны «ООС»», – утверждает Иван Филипоненко.

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