На Луганщине ВСУшники отпраздновали свою ротацию обстрелом поселка

10.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащие одной из бригад ВСУ в Донбассе обстреляли посёлок Луганской Народной Республики, празднуя своё убытие из зоны «ООС».

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, за прошедшие сутки украинская армия трижды нарушила режим прекращения огня. Обстрелу с позиций 72-й бригады ВСУ подвергся район посёлка городского типа Калиново, а с позиций 30-й бригады ВСУ велся огонь по району села Логвиново.

«По данным наблюдателей Народной милиции ЛНР, обстрел связан с празднованием военными первого батальона 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ предстоящего убытия из зоны «ООС»», – утверждает Иван Филипоненко.