29.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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На Луганщине ВСУшники «отжали» и сожгли два жилых дома


Боевики ВСУ на Луганщине «отжали» у местных два жилых дома, чтобы оборудовать командный пункт батальона, однако в ходе налаживания электропитания допустили короткое замыкание, что привело к пожару.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военные на первой линии обороны, желая улучшить бытовые условия, перебираются из блиндажей и землянок в более комфортные условия, занимая частные дома местных жителей. При этом владельцев, в лучшем случае потесняют, в худшем – под угрозой оружия, просто выставляют на улицу.

Очередной случай «отжима» двух домов у местных жителей зафиксирован в населённом пункте Золотое-4. Боевики 30-й бригады находящиеся по соседству в двух домах, оборудовали командный пункт батальона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при подключении агрегата питания украинские боевики допустили короткое замыкание, что привело к возгоранию.

«Не имея средств пожаротушения, а также специальной техники, очаг пожара не удалось локализовать. По вине украинских преступников уничтожено два дома.


Собственники домовладений по данному факту обратились в Луганскую областную государственную администрацию. Также сведения о пожаре отражены в официальном отчете Миссии ОБСЕ», – добавили в ведомстве.

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