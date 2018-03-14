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На Луганщине ВСУшники украли два «Урала» и тонну горючего
В рядах украинской армии продолжает процветать мародёрство и повальное пьянство.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По нашей информации, в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ с 12 марта начались комплексные проверки, в ходе которых выявлена недостача оружия и боеприпасов. Также вскрыты факты недостачи ГСМ в количестве четырёх тонн дизельного топлива и отсутствие двух автомобилей «Урал»,− сказал Марочко.
Также представитель оборонного ведомства сообщил, что в состоянии алкогольного опьянения солдат ВСУ совершил самострел.
«13 марта в результате алкогольного опьянения и неумелого обращения с оружием военнослужащий 80-й бригады выстрелил себе в ногу из автомата АК-74», − заявил Андрей Марочко.
Метки: Андрей Марочко, ВСУ
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