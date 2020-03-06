На Луганщине взлетела на воздух бронемашина ВСУ

06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В результате подрыва украинской БМП в посёлке Крымское на неизвестном устройстве погиб один ВСУшник, ещё трое получили ранения.

Об этом в «Facebook» сообщает пресс-служба штаба «ООС», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.