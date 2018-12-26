26.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Наука, США, Украина
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На Луне появится постоянная американская база

Американские космонавты смогут постоянно присутствовать и работать на Луне примерно через 10 лет, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн.

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Он добавил, что это станет возможным, благодаря космической станции Gateway, которая сейчас на стадии строительства.

«Со станции мы хотели бы запускать посадочные устройства, которые перемещались бы к Луне и обратно», – сказал он в интервью телеканалу Hill.tv.

Джим Брайденстайн добавил, что успех в реализации этих планов поможет США отправить своих космонавтов на Марс. Работы на Луне помогут «испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности».

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