18.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Львовщине накрыли минизавод по производству поддельной туалетной бумаги

Работники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с работниками следственного управления полиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили и пресекли деятельность мини-завода по производству контрафактной бумажной продукции под брендом известного производителя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

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Так, открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины. В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что на мини-заводе, расположенном в Бугском районе во Львовской области, в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции – бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги и т.д. с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовской области.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков с завезенного сырья.

Также правоохранители установили и пресекли деятельность “перевалочной площадки” с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предотвращено попадание на потребительский рынок “товара” стоимостью более 180 тыс. гривен.