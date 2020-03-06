На Львовщине отпраздновали годовщину гибели гитлеровского офицера

06.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Львовские националисты почтили 70-летнюю годовщину гибели гитлеровского гауптмана и главаря УПА Романа Шухевича.

Об этом сообщили в пресс-службе «Национального корпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии, которое проходило возле дома, где жил Шухевич, присутствовало несколько десятков человек.

В ходе митинга слово взял одиозный националист Назар Косенко, рассказавший о «подвигах» Романа Шухевича.

«Роман Шухевич категорически отказался от идеи эмигрировать за «железный занавес», в Западную Европу. Зато он остался со своими воинами, чтобы продолжать борьбу. Как и подобает настоящему воину, Тарас Чупринка (один из псевдонимов Шухевича – прим. ред.) погиб в бою несломленным и непокоренным», – сказал Косенко.

Примечательно, что мероприятие проходило поздно вечером, когда солнце уже зашло за горизонт.

Напомним, что Шухевич активно и добровольно сотрудничал с нацистской Германией: проходил обучение в разведывательно-диверсионной школе абвер, был замкомандира батальона «Нахтигаль», а позже замкомандира 201-го батальона шуцманшафта, который в оперативном подчинении СС участвовал в карательных операциях против белорусских партизан.