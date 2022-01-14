На Львовщине решили возродить украинское лягушководство

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Новости Украины

Первую тонну лягушек вырастили в прошлом году на Украине.

Об этом в интервью ИА Agravery сообщил совладелец фермы «Tante Snails» Андрей Дзюбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, идея появилась, поскольку на территории фермы было место, где собиралась вода. В итоге фермеры сделали небольшой пруд и огородили его сеткой – именно там сейчас разводят лягушек, которых готовят в ресторане, расположенном на ферме.

В блюдах используют только лапки, где достаточно мяса, остальное идет на комбикорм. Лягушатиной кормят туристов, которые приезжают на ферму. Там же можно купить замороженное мясо по цене 450-650 гривен за килограмм. Всех выращенных лягушек скупают и съедают местные ценители французской кухни, на экспорт пока что такое мясо не идет.

Лягушек для разведения специально закупали во Франции – за первую пару подходящего вида заплатили около 100 долларов.

По словам фермера, на Украине когда-то уже выращивали лягушек, но это было в советские времена. Разводили их в промышленных масштабах на Харьковщине и Закарпатье и поставляли, в том числе, и на экспорт. Дзюбан уточнил, что ему не удалось найти информацию о технологии разведения, которая применялась в советское время, таким образом, учиться тому, как это делать, приходится на собственном опыте.

«Сейчас в Украине нет ни одного ученого, который занимался бы этим вопросом», – отметил фермер.

По его словам, лягушачий бизнес наращивает обороты.

«Нашими съедобными лягушками постоянно интересуются – на ферму часто звонят по телефону. Этот продукт – деликатесный, дорогой – завоевывает популярность, на него есть стабильный спрос внутри страны. Сколько бы мы ни вырастили лягушек, вижу, что все можно сбыть по хорошей цене. Даже не нужно думать об экспорте», – сказал Дзюбан.

В комментарии «ПолитНавигатору» киевский эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк говорит, что многие фермеры экспериментируют с подобными направлениями деятельности, чтобы хоть как-то увеличить свои доходы.

«Выращивают и улиток, и грибы, и так далее. Но такого рода бизнес не делает погоды для Украины. Кроме того, он не совсем перспективен для нашей страны, всё-таки для лягушек нужен такой климат, где круглый год высокая плюсовая температура. Украина не совсем пригодна для их выращивания», – считает Степанюк.