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09.11.2021 23:29
(Мск), Львов,
Тарас Стрельцов
 
Дзен, Кризис, Львов, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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На Львовщине смертность от ковида выросла в три раза – депутат от Порошенко

Новости УкраиныВ октябре 2020 года на Львовщине смертность от коронавирусной инфекции составляла 750 человек, а...

В октябре 2020 года на Львовщине смертность от коронавирусной инфекции составляла 750 человек, а в этом году в аналогичный месяц она достигла отметки 2,5 тысячи умерших, в то время как департамент здравоохранения говорит о росте в полтора раза.

Об этом во время заседания заявил экс-глава Львовского облсовета, а ныне депутат «Европейской солидарности» Александр Ганущин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень детально проанализировал динамику сокращения взрослого населения, которая отражается в данных государственного реестра избирателей. Я пришёл к выводу, что количество смертей от коронавируса, которые зафиксированы в официальной статистике, это 500 или 600 смертей в месяц, я говорю об октябре, они никак не коррелируются с минусом 2,5 тысячи.

Именно столько записей выпало через Минюст из государственного реестра избирателей взрослого населения. Потому что примером в том же 2020 году – минус по аналогичному месяцу составлял 750 граждан Львовщины», – сообщил Ганущин.

«Вопрос. Медицинская отрасль, понимая такие разрывы между статистикой разных видов, но я считаю, что статистика Минюста самая правильная, потому что это смерти, там ещё есть, конечно, прирост, по тем, кто прирост даёт благодаря тем, кто достигает 18 лет и получает избирательное право.

Так вот, понимает ли департамент охраны здоровья реальные масштабы смертности людей, которые умирают от ковида? Не обращаясь в нашу медицинскую сеть – от «экстренки» до больниц. Понимаете ли вы эти масштабы?» – спросил депутат.

Вопрос был адресован директору департамента здравоохранения Львовской ОГА Оресту Чемерису.

«Конечно, мы понимаем, – ответил он. – Опять же, анализируя количество только летальных случаев по стационару, то она у нас возросла в 1,5 раза, если сравнивать с аналогичным весенним периодом. Мы также пользуемся статистикой, которую мы получаем из центра профилактики и контроля, которые проводят проверку биопсийных материалов».

«Конечно, мы эти цифры анализируем, и, опять же, если сравнить с прежней волной, то летальность в 1,5 раз возросла», – добавил Чемерис.

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