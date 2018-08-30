На Львовщине стартуют масштабные военные учения с участием иностранцев

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Во Львовской области 3 сентября начинаются крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident-2018, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генерального штаба.

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“Открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старичи Яворовский района Львовской области. Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств”, – сообщили в Генштабе.

Ранее у Военно-Морских Сил ВС Украины началось совместное командно-штабные учение с другими военными формированиями и правоохранительными органами “Шторм-2018”.