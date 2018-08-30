Просмотров:
На Львовщине стартуют масштабные военные учения с участием иностранцев
Во Львовской области 3 сентября начинаются крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident-2018, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Генерального штаба.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube
“Открытие учений состоится в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в селе Старичи Яворовский района Львовской области. Состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств”, – сообщили в Генштабе.
Ранее у Военно-Морских Сил ВС Украины началось совместное командно-штабные учение с другими военными формированиями и правоохранительными органами “Шторм-2018”.
Метки: военные учения, ВСУ, Галичина
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.