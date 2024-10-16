На Львовщине священник УПЦ не давал осквернить храм сектантам Порошенко отпеванием ВСУшника

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

14 октября священник и прихожане закрытого храма запрещённой на Украине УПЦ вступили в конфликт с раскольниками «ПЦУ», которые пришли в православную святыню для отпевания военного ВСУ.

Скандал произошёл в селе Виднев Львовской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Отметим, храм УПЦ с. Виднев ещё раньше закрыла местная объединённая территориальная община, однако по просьбе родственников ВСУшника, храм открыли в день прощания, которое проводили «священники» и военные капелланы раскольничьей «ПЦУ». Настоятель храма Григорий Фарат отказался открывать Царские Врата и призвал просто помолиться за усопшего.

Украинские СМИ цитируют жалобы свидомых, дескать представители УПЦ «не дали спокойно помолиться за погибшего за Украину воина из-за того, чтобы был украинский язык, украинская церковь».

«Московский поп не хотел открыть Царские Врата, когда занесли воина в храм. Когда начали люди и военные вмешиваться, тогда открыл. Его зомбированные прихожане охраняли попа с двух сторон. К воину, который погиб, стояли обернутые спинами и никто даже не перекрестился. Стояли отвернувшись. А еще были одеты в светло-голубые платки», – жалуются поборники «церкви Порошенко».

После окончания похорон, Григорий Фарат и прихожане не хотели выходить из церкви, чтобы ОТО снова не закрыла храм.

Ситуацию обсудили на львовском телеканале «НТА».

«Протест. Без объяснений, я так понимаю?», – уточнила ведущая.

«Да, я так понимаю, они до сих пор считают, что как раз таки этот храм до сих пор их. И никто, кроме них, не может там проводить службу. Реакция полиции и власти? На то, что они [УПЦ] сейчас проводят службу по домам? За приватизацию? За приватизацию [храма настоятелем] сейчас идёт суд, потому что есть община ПЦУ, которая хочет себе эту церковь, потому что уже есть определённое количество людей, которые хотят там проводить службу. 16 числа будет суд, что-то узнаем. Обращались к властям нашего ОТО – вообще ничего», – рассказала «свидомая» жительница села Вероника Матросова.