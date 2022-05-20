На львовском шоу поссорились из-за американской помощи

Украинские националисты поссорились из-за помощи Запада Украине.

Так, глава Тернопольской области, член ВО «Свобода» Михаил Головко обвинил «партнеров» в недостаточном объеме вооружений и денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наши партнеры, США, когда имели цель строительства афганского государства, потратили на эту идею больше одного триллиона долларов. И в конечном результате порядка 90 миллиардов брошенной техники для талибов, когда американские войска ушли оттуда. Потому для Америки это не проблема, если они ставят своей целью.

И те 40 миллиардов – мы, конечно же, благодарим, но понимаем, что сегодня мы являемся основными союзниками в Восточной Европе, которые своим щитом, своей жизнью защищаем весь цивилизованный мир, в первую очередь, Европу и в том числе те американские демократические ценности, о которых они всегда говорят.

А они сегодня, как никто, должны все объединиться, дать нам максимально этого оружия, а не мы должны клянчить, выпрашивать, ждать. Это вопрос выживания для украинской нации – чем дольше оружие идет, тем больше наших парней гибнет на передовой», – заявил Головко в эфире львовского телеканала НТА.