На львовском шоу поссорились из-за американской помощи
Украинские националисты поссорились из-за помощи Запада Украине.
Так, глава Тернопольской области, член ВО «Свобода» Михаил Головко обвинил «партнеров» в недостаточном объеме вооружений и денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши партнеры, США, когда имели цель строительства афганского государства, потратили на эту идею больше одного триллиона долларов. И в конечном результате порядка 90 миллиардов брошенной техники для талибов, когда американские войска ушли оттуда. Потому для Америки это не проблема, если они ставят своей целью.
И те 40 миллиардов – мы, конечно же, благодарим, но понимаем, что сегодня мы являемся основными союзниками в Восточной Европе, которые своим щитом, своей жизнью защищаем весь цивилизованный мир, в первую очередь, Европу и в том числе те американские демократические ценности, о которых они всегда говорят.
А они сегодня, как никто, должны все объединиться, дать нам максимально этого оружия, а не мы должны клянчить, выпрашивать, ждать. Это вопрос выживания для украинской нации – чем дольше оружие идет, тем больше наших парней гибнет на передовой», – заявил Головко в эфире львовского телеканала НТА.
С ним поспорил антироссийский пропагандист Мыкола Вересень, который призвал быть благодарными хотя бы за то, что Украина уже получает.
«Так звезды расположились, что Россия напала не на Америку, не на Польшу, не на Эстонию, а на Украину. Нужно не говорить, что вы мало даете, а сказать «спасибо», «молодцы», «но, если бы еще немного, мы тоже не против». Но когда украинцы спорят – мало того, мало того, можно было бы больше – как-то это унизительно», – сказал Вересень.
Головко с ним не согласился.
«Нам надо поднимать планку, мы не должны быть скромными, потому что мы сегодня проливаем кровь. И мы должны четко ставить условие – или вы с Украиной и помогаете конкретно Украине, или вы поощряете Путина», – возразил Головко.
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