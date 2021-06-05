На львовском ТВ анонсируют создание вооруженных отрядов для переворота в Белоруссии

Украина должна сформировать на своей территории антироссийскую силу из белорусов, настроенных оппозиционно к президенту соседней республики Александру Лукашенко.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил находящийся в розыске в РФ украинский праворадикал, главарь запрещенного «Братства», боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, этих деятелей Украина должна забросить на территорию Белоруссии, когда там начнутся беспорядки.

«Большая часть белорусской оппозиции не является антимосковской. То есть, все, что там есть – все плохо. Украина должна была бы заниматься тем, чтобы создавать какую-то антимосковскую белорусскую оппозицию. Например, из тех белорусов, которые сбежали в Украину.

Какой-нибудь заграничный революционный белорусский комитет, антимосковский, Украина должна была бы создавать в надежде на то, что если, все-таки, будет в Белоруссии период беспредела, на следующем этапе, то интегрировать туда этот заграничный комитет, который будет конкурировать с промосковскими оппозиционными белорусскими силами и, возможно, из этого что-то выйдет», – заявил Корчинский.