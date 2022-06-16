На львовском ТВ истерика из-за жалоб русскоязычной беженцы

16.06.2022 13:02 (Мск), На львовском ТВ набросились на беженку за «мову» и жалобы на грабительские ценыЛьвов

Новости Украины

В эфире львовского телеканала «NTA» с телеведущей произошёл нервный припадок, после просмотренного видео с переселенкой во Львов, которая пожаловалась на бешеные цены на недвижимость и повсеместное давление на русскоговорящих соотечественников.

Свои негодования беженка озвучила в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что жизнь во Львове далеко не сказка.

«Квартиры по бешеным ценам. Вы, запад Украины, вы там обкурились? Или вы думаете, что мы не люди? Или с вами надо разговаривать на украинском языке, чтобы вы понимали, что мы ваши? Вы же тут сидите по любому, ну напиши хоть одна коза, что «да, мы считаем, что вы не люди». Бабка. Продаёт она свои орехи, написано на табличке: «Не подходить тем, кто разговаривает на языке оккупантов». Слышишь ты, «оккупантка», давай, пора уже. Я поражаюсь. Я специально не буду разговаривать [на украинском языке], специально», – пообещала она.

Заявление привело в ярость телеведущую, которая схватила осколок ракеты и начала с криком тыкать им в камеру.

«У меня вопрос к вам: может вы свой вопрос адресуете тем нелюдям, которые обстреливают вот такими обломками города Украины? Которые убивают и калечат детей, которые насилуют, и делают это на русском языке! Вы можете принципиально не переходить на украинский, но у меня тогда вопрос: вы гражданка какой страны – Украины, или вы ждёте, чтобы сюда пришла Россия? Вы можете говорить что угодна о ценах, но вы живёте во Львове, где вас приютили , вам помогли и от вас не отвернулись. Хватит дискредитировать украинцев, мы все украинцы, но несмотря ни на что, я не буду вас оскорблять. А вам рекомендую попросить у той пани, которая продаёт орехи, прощения, пойти и купить их», – истерически кричала она. «Если вы считаете, что украинцы – не люди, которые не говорят по-украински, то, наверное, вы за этих [трясёт в камеру обломком], которые убивают, калечат и пытаются уничтожить весь украинский народ, независимо от того, по-украински или по-русски вы говорите. Однако именно язык демаркирует границы, именно язык говорит, где свой, а где чужой. И очень жаль, что вы не понимаете, когда наши ребята защищают вашу жизнь во Львовской области. Вы живёте тут, и вы рассказываете нам, как мы должны вас любить», – добавила львовская телеведущая.