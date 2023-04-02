На львовском ТВ объявили Китай членом «оси зла»

Тарас Стрельцов.  
02.04.2023 22:12
  (Мск) , Львов
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Галичина, Дзен, Китай, Украина


Россия, Китай, Иран являются «осью зла».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия, Китай, Иран являются «осью зла». Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший...

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«Как видим, враг свободного мира – это и Россия, и Китай, и Иран, и другие страны, которые тоже относятся к авторитарной оси зла. И их не так мало, но и не так много, чтобы демократия однозначно безучастно им уступала», – сказал Михальчишин.

По его словам, Украина стала местом столкновения этих сил.

«Реально борьба за многополярный мир сейчас только начинается, и мы сегодня являемся у себя дома на Украине, соответственно на мировой системе координат, одним из фронтов этой борьбы», – подчеркнул нацист.

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