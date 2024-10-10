На львовском ТВ озвучили глубинную «зраду» в «плане перемоги» Зеленского

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Любые «планы перемоги» Зеленского – это не конкретная стратегия Украины, а лишь попытки скорректировать и как-то повлиять на российские цели СВО.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил сочувствующий украинским националистам и называющий себя политическим экспертом киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы там ни говорил, что без России что-то будет решено, я отвечаю, что главный аспект окончания войны в любом случае лежит в Москве. Потому что Москва воюет, Москва хочет воевать дальше, у них есть на это ресурсы, у них есть какие-то свои планы на то, чтобы воевать. И единственное, что мы или мир может сделать – это помочь Украине скорректировать планы Москвы. То есть «план перемоги» Зеленского, как он его называет, если смотреть правде в глаза, он должен называться планом, как повлиять на Москву, чтобы скорректировать их план. Прошу прощения, но это для наших зрителей, чтобы они реально оценивали ситуацию», – сеял «зраду» Смолий.

«Потому что когда мы 2,5 года находимся немножко в нереальной оценке ситуации, и очень часто нам нереально подают оценку ситуации, это касается всех, то люди начинают жить в каких-то определённых иллюзиях», – добавил киевский деятель.