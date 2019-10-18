На львовском ТВ поделились жестокими фантазиями о расправе над Донбассом

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Практически все военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик являются местными жителям, поэтому на всем протяжении войны в Донбассе украинские военные фактически убивали собственных сограждан.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» попытался рассказать бывший украинский политзаключённый, журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно четко понимать, что со стороны неподконтрольной территории, как бы кто не хотел что рассказывать, но 90% тех, кто держит оружие в руках, это граждане Украины. И если ВСУ стреляют в ту сторону, в 90% случаев они стреляют в граждан Украины…», – сказал он.

Однако одна из ведущих не дала договорить Васильцу, сославшись на то, что рекламный блок кончается, и пора выходить в прямой эфир.

«Они нарушают законы и суверенитет Украины», – вставила она напоследок.

После этого дали слово экс-боевику нацбата «Айдар» Тимуру Баротову, который предложил собственную «формулу» действий в Донбассе.

«Первое, что необходимо сделать, это взять под контроль государственную границу Украины. Или Вооруженными силами Украины, или, если они так боятся, миротворческой миссией, но не россиянами.

Второе, это полностью изучение ситуации на месте, изучение людей, которые взяли российский паспорт, взяли паспорта так называемых ДНР и ЛНР. Кто-то спалил или выбросил украинский, или сдал его, потому что россияне в Крыму требуют при получении российского паспорта сдать украинский. Это специально делают…

После этого мы должны там контролировать территорию. Пусть Россия, которая начала войну, платит за восстановление инфраструктуры, и мы должны выставлять им счета за это.

И последнее, о чем мы должны говорить, это о том, что выборы там можно делать только через столько дней, месяцев и лет, сколько они сейчас под контролем Российской Федерации. И никогда не забывать про Крым», – поделился фантазиями украинский радикал.

При этом присутствовавший в студии украинский политолог и блогер Александр Семченко попытался опровергнуть заявление националиста о том, что у жителей Крыма отбирают украинские паспорта, однако его слова не были приняты во внимание.

В завершение другой праворадикал, замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт, известный по позывному «Червень», позлорадствовал, что жители Донбасса якобы заслужили сидеть в руинах.

«Люди, которые убивали, которые были причастны к тому, что нас убивали, кормили, давали воду, лечили там этих сепаров. Логично, что этих людей прощать нельзя. По Божьему, по государственному, как шанс для будущего в нашей стране, прощения этим бандитам, сепаратистам, людям, которые не чувствуют, кто они, не борются за эту землю, прощения им нет. И цену, которую они сегодня платят за свое предательство, свою недальновидность, эту цену мы видим каждый день: все разрушено, все уничтожено, и завтрашний день очень маловероятен на этих территориях», – заявил Гергерт.