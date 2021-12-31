На львовском ТВ подытожили 2021-й «песней года» про Бандеру

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Новости Украины

Песня «Батько наш Бандера», которую пели украинские школьники во время флешмоба по травле учителей-«ватников», а затем все, кому не лень, от политиков до раскольников «ПЦУ», стала настоящим прорывом года на Украине.

Об этом говорили в эфире львовского телеканала «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершаем наш эфир песней года, иначе не скажешь. Песней года, которую выбрали дети, спели её в школе, и это пошло трендом», – объявил ведущий.

Следом вышла известная как «голос львовского Евромайдана» депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко София Федына, которая исполнила песню «Батько наш Бандера, Украина – мать».

Федына спела о том, как «москали тикали, аж лапти летели», закончив исполнение бандеровскими лозунгами «слава Украине – героям слава», «слава нации – смерть врагам».

«Этот хит показал, что украинская песня может прорывать тренды в гугле, ютубе, тик-токе, несмотря на засилье русскоязычного контента», – радовался телеведущий.