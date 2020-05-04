На львовском ТВ потребовали запретить День Победы

04.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна отказаться от празднования советских праздников и заменить их своими.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила писательница-националистка Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ницой, для этого нужно объявить, что весь советский период был периодом оккупации Украины.

«Почему мы, наконец-то, не развели эти праздники, почему мы, наконец-то, не заменили коммунистические праздники нашими? Ну хотят люди в эти дни, например, привыкли к каким-то праздникам – почему не ввести украинские праздники? Почему это девятое мая на восьмое мы же вроде бы уже и перенесли его – День примирения, День Памяти. Но девятое все равно оставили. Это все – отсутствие украинской власти, украинского видения событий, того, каким путем должна идти Украина.

А Украина должна идти своим путем, должна иметь в образовании украинские акценты, детям прививать не только общечеловеческое, но и украинские национальные ценности, в праздниках нужно навести порядок – разделить, где были коммунистические, четко сказать, что коммунистический режим – это была колонизация, у нас был период оккупации и, соответственно, эти праздники мы не можем праздновать», – заявила Ницой.