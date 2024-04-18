На львовском ТВ приуныли: США боятся сбивать российские ракеты над Украиной

Тарас Стрельцов.  
18.04.2024 08:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 580
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, США, Украина


США могут сбивать российские ракеты над Украиной, но испытывают страх перед Москвой. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Почему это вы думаете, что они не могут? Они могут. И французы, и британцы. Нет никаких сомнений, есть и средства, и возможности. Вопрос в том, что они не хотят. Почему? Потому что боятся. Они боятся по определению. Сейчас в противовес «оси зла» Москва-Пекин сформировалась «ось страха» Берлин-Вашингтон или наоборот. И от этого страдают все остальные члены Альянса, потому что они точно так же боятся, если боятся две ключевые страны НАТО», – сказал экс-министр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

США могут сбивать российские ракеты над Украиной, но испытывают страх перед Москвой. Об этом в...


«Вот эта риторика об эскалации, о том, что её нужно избегать любым способом, заполонила мозги преимущественного большинства западных лидеров. Которые считают, что, условно, если польская ракета собьёт над Украиной какой-то российский дрон, то это будет означать, что НАТО вступило в войну с Россией. Это абсурд полный. Сейчас американцы с британцами и французами сбили ракеты и дроны над Израилем. Это означает, что Америка, Франция и Великобритания вступили в войну с Ираном? Нет.

Так аналогия стопроцентная. Почему сбитая ракета над территорией Украины означает войну с Россией? На мой взгляд, логики нет никакой», – пожаловался Огрызко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть