На львовском ТВ приуныли: США боятся сбивать российские ракеты над Украиной

США могут сбивать российские ракеты над Украиной, но испытывают страх перед Москвой. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему это вы думаете, что они не могут? Они могут. И французы, и британцы. Нет никаких сомнений, есть и средства, и возможности. Вопрос в том, что они не хотят. Почему? Потому что боятся. Они боятся по определению. Сейчас в противовес «оси зла» Москва-Пекин сформировалась «ось страха» Берлин-Вашингтон или наоборот. И от этого страдают все остальные члены Альянса, потому что они точно так же боятся, если боятся две ключевые страны НАТО», – сказал экс-министр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вот эта риторика об эскалации, о том, что её нужно избегать любым способом, заполонила мозги преимущественного большинства западных лидеров. Которые считают, что, условно, если польская ракета собьёт над Украиной какой-то российский дрон, то это будет означать, что НАТО вступило в войну с Россией. Это абсурд полный. Сейчас американцы с британцами и французами сбили ракеты и дроны над Израилем. Это означает, что Америка, Франция и Великобритания вступили в войну с Ираном? Нет. Так аналогия стопроцентная. Почему сбитая ракета над территорией Украины означает войну с Россией? На мой взгляд, логики нет никакой», – пожаловался Огрызко.