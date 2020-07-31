На львовском ТВ проклинают перемирие и ждут нападения РФ с Черного моря

31.07.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Минские переговоры стоило бы срочно поменять на вариант с введением миротворцев, поскольку Россия может использовать перемирие на Донбассе для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом в эфире львовского канала «НТА» заявил экс-боевик нацистского батальона «Айдар», меджлисовец Тимур Баротов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что если это перемирие будет работать, какое-то время, «постреливать» время от времени, как отмечает Зеленский, но в конце концов цель РФ – это уничтожение Украины, следовательно, это перемирие нужно только для достижения каких-то тактических задач. Это нужно для того, чтобы держать петлю на шее Зеленского, для того, чтобы в любой момент дернуть за эту петлю и просто свалить его рейтинг.

Второй момент, если мы говорим про минский формат, он никчемный, о чём свидетельствуют современные события, которые сейчас происходят в Нагорном Карабахе (Нахичевань, Азербайджан и Армения), они точно так же в Минске договаривались о перемирии, которое происходит на протяжении 30 лет, а на самом деле перестрелки продолжаются, то горячее, то спокойнее, какое-то время перемирие, а потом опять стрельба, то есть, замороженный конфликт.

Это говорит о том, что РФ, которая создает во всём мире очаги хаоса, чтобы управлять миром, потому что экономически она не может конкурировать с миром, она создает проблемы другим, чтобы потом предложить решение проблемы в виде своих договоренностей или каких-то торгов», – заявил Баротов.

«Минск» – никчемный, это однозначно. Какой другой формат? Было отмечено несколько раз, мы озвучивали Будапештский меморандум, да – это один из вариантов, но я хотел бы напомнить еще один вариант, который несколько раз был озвучен Петром Порошенко (когда он понял, что с Россией договорится не о чем) – это миротворцы.

Миротворцы – это тоже путь прекращения войны, а точнее боевых действий на Востоке Украины. Это возможный путь, и он намного удобнее и выгоднее для Украины, потому что тогда мы всему миру покажем, что на самом деле происходит, а Российской Федерации он невыгодный. Если они сейчас, например, выйдут из переговоров, то, конечно, нам нужно будет приглашать миротворцев», – предложил меджлисовец.

При этом он выразил опасения, что российские военные учения могут быть первыми шагами для полного развязывания острого конфликта.

«На самом деле, я много раз об этом говорил, что Российская Федерация никогда не идет по одному сценарию, она запускает несколько сценариев и там, где она находит слабое место – бьёт. И действительно, может случиться так, что может произойти агрессия во время этих учений, может быть агрессия со стороны Чёрного моря, там могут Черноморский флот задействовать», – предупреждал Баротов.