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Очень важно, чтобы на Украине понимали, что «богатырская» украинская «перемога» ничего не имеет общего с русским словом «победа».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил называющий себя «историком» бывший спикер «Нацкорпуса», а ныне офицер ВСУ Александр Алфёров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши предки сказали нам: слово «перемога» – это победить – «пере-могты», перепрыгнув, переплыв, перейдя, перелетев, «пере-миг», то есть сделал надусилие. Вот, надусилие нам нужно сейчас получить. Мы с вами хотим не «победу» – беда пришла, и по беде мы высунули голову из г…на и сказали: «о, победа!». Нет, мы с вами должны «перемогты». И это рецепт тем небольшим нациям, которые здесь, на порубежье находятся. Это как поляки говорят – zwycięstwo, то есть – с выдержкой взять. Это рецепты наших предков. Не просто victoty, а здесь, на пересечении цивилизаций, это должно быть что-то такое – богатырство и надусилие. Потому что мы воюем государством, которое в десятки и десятки раз меньше России. Которая экономически, ну, у нас экономика – вы знаете, где она сейчас. Мы понимаем, что их население больше. На одного историка такого, как я, у них десять историков их, которые финансировались государством, которые сейчас по всему миру разъезжают. И вместо одного Алфёрова, который в армии, их сейчас десять в Оксфордах, в Гарвардах, сидят и полощут мозги о том, что Путин говорил правду (в интервью Карлсону – ред.)», – ныл Алфёров.

Телеведущие канала очень прониклись речью нациста.

«Насколько важна семантика языка, определения слов! Мы очень часто этого недооцениваем, а нужно! И эти два слова – «победа» и «перемога», в действительности, это то, что нас разделяет с русскими, и это очень хорошо, что мы это понимаем», – поддакнул львовский пропагандист.