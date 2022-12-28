На львовском ТВ угрожают расширить Украину за счет российской территории

28.12.2022  13:34 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Украина претендует не только на перешедшие России в 2014 – 2022 годах территории, но и на другие земли РФ, которые считает незаконно отобранными.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил полковник СБУ в запасе Михаил Притула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина претендует не только на перешедшие России в 2014 – 2022 годах территории, но...

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По мнению Притулы, актуализировать вопрос по захвату российской территории Украина сможет уже после февраля следующего года.

«Когда будет понятна большое военно-политическое поражение Путина в Украине, это будет приблизительно февраль месяц, тогда начнутся невозвратные процессы на болотах и, в конце концов, война будет идти до своего конца», – сказал экс-СБУшник.

«Потому я надеюсь, что 23-й год – это будет год больших изменений, больших геополитических изменений. Я надеюсь, что мы потеряем нашего агрессивного соседа навсегда. Я думаю, что начнутся большие репарации и, возможно, они будут не только в денежной форме, а, возможно, и в виде территорий, которые Россия оккупировала в Украине еще 100 лет назад. То есть, это будет год больших перемен», – заявил Притула.

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