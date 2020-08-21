На львовском ТВ угрожают жителям ЛДНР массовыми судебными исками

21.08.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Жители ЛДНР должны трактоваться Киевом как представители РФ, на которую нужно давить не только санкциями, но и судебными исками в отношении каждого, кто получил российское гражданство.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-участник «АТО», политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решает ли «Минск» проблемы деоккупации и реинтеграции – нет. Решит ли? Тоже нет. Это нужно четко понимать, я спокойно сегодня смотрю на все эти процессы, которые происходят…

Так вот, сразу хочу наперед сказать с той позиции официальной, которую озвучил Алексей Резников в Берлине и в Париже, и тут на Украине: представители ОРДЛО нами трактуются, как представители Российской Федерации, то есть, мы имеем дело с русскими.

Они имеют паспорта России, потому Россия, как бы ни выкручивалась, всё равно не уйдет от ответственности. Почему вообще у нас проблема с территориями? Потому что Россия не хочет эти территории отдавать, более того, она использует эти территории – это война против Украины, против унитарной Украины, и она старается уничтожить Украину как унитарное государство», – заявил Антонюк.

«Для чего им нужны эти институциализированные квазиреспублики, интегрировать в украинское тело? Для того, чтобы Украина стала федеративной, а в их идеальном формате – конфедеративной республикой. Запустится гражданский конфликт, и у нас будут очень серьёзные вызовы вплоть до потери субъектости», – добавил экс-боевик.

При этом он отметил, что относится с пониманием к тому, что Киеву нужно имитировать согласие выполнения «Минска».

«Но вместе с тем, возможно, нам нужен сценарий единого юридического статуса – это один из вариантов, который действительно можно будет применить, это тот вариант, который позволит заморозить конфликт. Заморозка конфликта – это не сдача территории, это просто переход в другую фазу, где мы просто-напросто должны давить РФ не только санкциями, а еще и судебными исками – каждого гражданина за потерю ВВП, за потерю территории!

И еще, каждый отдельный переселенец должен будет отдельно судиться с Российской Федерацией за то, что он потерял свое жилье и свою судьбу», – предложил Антонюк.