На львовском ТВ ворчат о недостаточной поддержке НАТО и обещают всё припомнить
После войны обязательно будет аудит поставок Запада, финансовой и военной помощи, и тогда станет ясно, каким из стран нужно будет стыдиться своей нерешительности помочь Украине.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский неонацист, боевик ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они не могут от нас отказаться, потому что мы защищаем их, и эта поддержка есть, она весомая, но недостаточная… Они показали, что немного растеряны, чтобы принять нас в НАТО… Какая бы ни была конъюнктура, мы нашу задачу выполним, потому что заморозка войны, её отложение – это всё, что приведёт к большим потерям.
Мы сейчас выполняем боевые задачи, Запад – хочет, поможет сколько нужно. Помогать так, как сейчас? Потом уже будет аудит, кто как был, и что поддерживал.
Конечно, я как военный, не доволен в целом позицией Запада, и западные военные тоже не довольны – они понимают, что надо давать больше.
И, если у нас во время штурма, условно, вышло из строя 30 единиц техники, и они нам передают 40. Нужно было бы передавать 80, чтобы Россия понимала, что это не остановится, потому что у России с техникой проблемы», – заверил Карась.
Однако, сокрушается нацист, Запад не даёт чёткого сигнала готовности поддерживать Украины до победного конца.
«Тут Запад должен был бы давать чёткий сигнал, а он его не даёт. Ну, имеем что имеем, выполняем задачи…Это будет трудно, но мы сделаем, и не нужно тут надеяться, что за нас это кто-то сделает.
Помогут больше – прекрасно, не помогут – значит, они после таких заявлений, в том числе должны понимать, что мы свою работу сделаем. Но им потом будет стыдно», – сказал нацист.
Спасибо!
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