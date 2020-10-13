На майдане открыли русофобскую выставку «Воля Украины или смерть»

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В канун «дня защитника отечества», который на Украине с 2014 года празднуют 14 октября, в Киеве на Крещатике провели антироссийскую выставку «Воля Украины или смерть».

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «Еспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В роли организаторов мероприятия выступили «Укрпочта» и Украинский институт национальной памяти. На открытии они ввели в оборот почтовые марки серии «Вооруженные формации Украинской революции 1917-1921 гг».

Гашение марок состоялось при участии министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, начальника управления филателистической продукции «Укрпочты» Натальи Мухиной и главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

Сама выставка «Воля Украины или смерть» состоит из 15 баннеров, героизирующих украинских националистов и коллаборантов, которые сто лет назад воевали с коммунистами. В частности, в выставке речь идет о Медвинском восстании и создании Холодноярской крестьянской организации, 100-летие которых отмечаем в этом году.

О русофобских идеях выставки рассказал глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович.

«Эта выставка – один из эпизодов чествования Украинской революции. Она рассказывает о том, как селяне и люди абсолютно разных социальных слоёв и национальностей боролись против большевистского нашествия и оккупации.

Эта выставка проливает свет на начало столетия, рассказывает, как жили и действовали повстанцы и как не принимали коммунистический тоталитарный режим», – сказал он.