На Майдане прошел митинг с требованием начать переговоры с Россией

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Несколько десятков родственников украинских военных, попавших в плен, провели сегодня на Майдане в центре Киева митинг, одним из лозунгов которого было требование начать переговоры с Россией по освобождению ВСУшников.

После митинга состоялось шествие к офису Владимира Зеленского. Интересно, что в анонсе акции особо подчеркивалось, что организаторы согласовывают свои действия с СБУ – участники призывались не поддаваться на «призывы радикалов», если вдруг таковые появятся среди собравшихся.

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Впрочем, в самих украинских группах по поиску пленных в соцсетях в успех акции не верят – скептические комментарии сводятся к тому, что подобные шествия проводились уже неоднократно, а офис Зеленского ограничивается освобождением лишь медийно раскрученных боевиков «Азова», в то время как сотни обычных солдат чиновников не интересуют.

Нужно также понимать, что собравшиеся выдвигают требования, касающиеся исключительно судьбы своих близких, – но никак не о смене курса Украины, достижения компромисса с РФ и т.п. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в толпе по-прежнему присутствовала красно-черная символика гитлеровских коллаборационистов – то есть, никаких выводов о первопричине продолжающегося конфликта даже родственники пленных сделать не пожелали.