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17.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Киев, майдан, Происшествия, Скандал, Украина
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На майдане пьяные аваковцы сошлись в междоусобном побоище

Новости Украины

В центре украинской столицы подрались между собой сотрудники «Нацгвардии» при исполнении.

В соцсетях распространено видео потасовки, на котором видно, что вначале инцидент произошел между двумя правоохранителям, а позже одного из них повалили на землю и попытались избить ногами четверо сослуживцев.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», драка закончилась после криков одного из свидетелей произошедшего «Что вы делаете?».

Позже замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что по факту потасовки ионизировано внутреннее расследование, пострадавших нет, а полицейские просто «потолкались».

При этом, видеозапись, которую распространили свидетели инцидента – протестующие представители физлиц-предпринимателей – в Нацполиции их попросили удалить.

Очевидцы также сообщают, что дравшиеся «нацгвардейцы» были пьяны.

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