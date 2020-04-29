На майские праздники лучше даже не пытаться лететь в Крым

29.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Все иностранцы, а также жители других регионов Российской Федерации, приезжающие в Крым, будут на две недели отправлены в обсерваторы, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции в республике.

Об этом на заседании штаба по противодействию COVID-19 заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, это сделано также для того, чтобы ограничить поток туристов, которые, пользуясь работающим авиасообщением, хотят прибыть а полуостров на майские праздники, несмотря на карантин.

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 выходных дней, сегодня будет указ выпущен о том, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие собственности, апартаментов или квартир на территории Республики Крым, где могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на 2 недели. Мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию», – завил Аксенов.

Глава республики также подчеркнул, что приезжие, которые уклоняются от обсервации, будут объявлены в розыск, а в случае инфицирования ими окружающих – против них возбудят уголовные дела: «Если в течение 2 или 3 часов человек в обсерватор не прибыл, ориентировка будет по республике Крым, сразу на задержание. При этом, если ещё потом выяснится, что человек был заболевший и имел возможность заразить окружающих, уголовное дело возбуждаем».