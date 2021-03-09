На Маниже все те же – для чего нам цирк «Евровидения»?

09.03.2021, Москва, Платон Беседин

Есть в мире вещи бессмысленные, но, похоже, обязательные к исполнению. «Евровидение» – одна из них. Конкурс считается музыкальным, но, на самом деле, правильнее и логичнее называть его социополитическим. Побеждают там, как правило, люди, символизирующие тренды, укрепляющиеся в мире. Ну и позиция – политическая ориентация – страны, которую представляет участник, также имеет огромное значение.

Сами же артисты особых дивидендов после победы на «Евровидении» не получают. Они не катаются с концертами по Европе, их песни не прыгают в круглосуточную ротацию на радио. В лучшем случае они становятся исполнителями одного хита (Рыбак, например), а в худшем – уходят в вялое существование. Исключения, конечно, есть, но они лишь подтверждают правило.

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Со времён триумфа «Аббы» изменилось все кардинально.

«Евровидение» – химера, которую, вопреки здравому смыслу, продолжают подкармливать, питая ее и себя через алчность, глупость и тщеславие.

И та же Великобритания, у которой в списках имеется великое множество знатных артистов, обходит сие действо стороной – ибо оно ей не нужно. Ну какой Стинг на «Евровидении»? А вот страны поменьше, бывает, очень гордятся своими победами. Украина с Русланой – хрестоматийный пример.

Беда в том, что и Россия придаёт этому странному действу весьма серьезное значение. Когда-то второе место Алсу воспринималось как большое событие, ну а победа Билана – так вообще триумфом. И вот с тех пор стараемся, пыжимся… а толку нет. Все, как в басне Крылова. О музыкантах.

Вот только скажите: причём здесь, собственно, Россия? Какое отношение ее культура – русская культура, главным образом – имеет к дрыгающимся певцам, поющим на иностранных языках по иностранным лекалам? Все это нам глубоко чуждо. Однако пыхтим.

А вот в этом году случилось показательное. Но прежде напомню, что в 2020-м на «Евровидение» от России должны были отправиться Little big. Однако пандемия – и полная отмена. В этом году они отказались участвовать в отборе, а на конкурс отправится певица Манижа.

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Ее главная «фишка» – помимо нездоровых воплей – в мультикультурности (вернее, в том, что под этим подразумевают ныне). Именно этот тренд раскручивают причастные к продвижению певицы люди. Мол, она даже делала тест ДНК – и в крови обнаружилась таджикская, грузинская, еврейская и иная кровь. Так и хочется спросить – и, что дальше? Правильно ли вообще, чтобы это чудо пыталось символизировать Россию?

Знаете, когда номер и песня слизаны с прогорклой западной кальки, когда чужеродное и пустое звучит во всем, тогда остаётся лишь напирать на мифическую мультикультурность, отсылая к дворникам всея Руси. Это представление чего угодно, но только не России. Отдельные сферы представляют отдельные интересы – бабло побеждает смысл. Причем тут зритель?

Оттого – игнор. Полный игнор. Вот лучшая реакция на истории, связанные с «Евровидением». Потому с сего момента ни слова о разнообразных манижах. Они скучны, как листья, сметенные дворником в кучу.