На марше памяти «небесной сотни» обвинили Путина в расстрелах на майдане

22.01.2020, Киев, Игорь Петров

В годовщину гибели участников Майдана на Грушевского в Киеве прошел марш, посвященный их памяти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько десятков человек прошли от Майдана Незалежности через Европейскую площадь и улицу Грушевского к стадиону «Динамо», останавливаясь у памятных знаков в местах гибели Сергея Нигояна, Михаила Жизневского (член Самообороны Майдана, член УНА-УНСО), Романа сенника (входил в 29 Бойковскую сотню самообороны Майдана), Юрия Вербицкого и Александра Бадеры.

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Участники шествия несли транспараты с надписью «Помним! Небесная сотня» и портреты погибших и скандировали «Слава Украине! – Героям слава!», «Слава нации! – Смерть врагам!», «Герои не умирают!».

У каждого памятного знака возлагали цветы и ставили зажженные свечи. Некоторые участники шествия выступали с речами, в которых напоминали о погибших. В частности, глава белорусского движения «Разам» Вячеслав Сивчик у мемориальной доски на месте гибели белоруса Михаила Жизневского сказал, что в Беларуси помнят о нем и обвинил в его гибели и гибели других людей на Майдане президента России Владимира Путина.

«Враг, ужасный режим Владимира Путина, к великому сожалению, и причинил смерть Михаила и других героев Небесной сотни», – кричал националист.

У памятной доски на Европейской площади также были возложены цветы, после чего был отслужен молебен.

Сегодня же на пресс-конференции в Киеве прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской напомнил, что преступления на Майдане до сих пор не раскрыты.

«Первой жертвой был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства, на сегодняшний день не раскрыты», – заявил Донской.

По его словам, в январе 2014 года во время этих событий пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли.

По мнению ряда экспертов безрезультативность расследования может объясняться тем, что к убийствам причастны те, кто пришел к власти в результате Майдана. Так считает, в частности, директор УИАМП Руслан Бортник.

«Эффективное и честное расследование этих дел приведет к тому, что, возможно, придется судить самих себя. Понимаете? Приведет к тому, что многие из тех, кто сегодня при власти, могут оказаться причастными к этим трагедиям и к Майдану, и к Одессе, и ко многому другому. И поэтому, мне кажется, сегодня у нас политический блок на этих делах. Они будут разблокированы и честно расследованы в следующем политическом цикле с другим президентом, парламентом и генпрокурором», – резюмировал эксперт в одном из интервью телеканалу NewsOne.