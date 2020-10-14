14.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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На марше в честь УПА нацисты сожгли и затоптали плакат «Black lives matter»


Во время марша в честь годовщины основания запрещенной в РФ УПА и в честь «Дня казачества» одна из колонн прошла с транспарантом с надписью «White lives matter», и ее участники сожгли плакат с надписью «Black lives matter».

Акцию провели во время одной из остановок движения колонны, вероятно, чтобы не привлекать к ней излишнее внимание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из активистов нес небольшой плакат из картона с надписью «Black lives matter». Когда колонна остановилась, он облил его горючей жидкостью и сжег его, после чего колонна двинулась и затоптала остатки.

Во время следующей остановки тот же активист попытался сжечь радужный флаг ЛГБТ и российский флаг, но они плохо горели, не помогала даже горючая жидкость. Флаги просто затоптали.

Несколько активисток вышли перед колонной, зажгли файеры и  прокричали традиционное «Слава Украине! – героям слава! Слава нации – смерть врагам! Украина превыше всего!». После этого колонна продолжила движение.


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